Guerrieri da Scudetto: il confronto Barella-Anguissa in numeri

Inter-Napoli si deciderà a centrocampo, dove Nicolò Barella e André-Frank Zambo Anguissa proveranno a giganteggiare, come spesso hanno fatto in stagione. Focus sul confronto tra i due sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ci sono numeri simili che li affratellano nel lavoro duro: palloni recuperati (Barella 78-Anguissa 79), contrasti vinti (Barella 10-Anguissa 11).

L’interista ha più qualità offensiva (5 gol, 5 assist, 21 occasioni create) contro la stringa 2-3-12 del camerunese. Ma Zambo, in questa stagione, ha migliorato parecchio il suo apporto offensivo, come dimostrano i primi due gol segnati in Serie A, i tiri (23, Barella 13) e i tocchi in area avversaria: 41, Barella 36".