Gutierrez insufficiente e rimandato dai quotidiani: "Lascia solo Saelemaekers sul gol"

Esordio per Miguel Gutierrez con la maglia del Napoli: per molti è responsabile sul primo gol. Prima dal 1' per l'esterno spagnolo in campo per la doppia emergenza a sinistra con Spinazzola e Olivera ko. L'ex Girona in campo per 90'. Questi i voti e i giudizi dei quotidiani oggi in edicola.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport

"Forse stringe troppo sul vantaggio del Milan. Per il resto fa quello che deve: prova la conclusione, mette qualche cross e non scopre la fascia".

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport

"Prima volta anche per lui in maglia azzurra. Si accentra per chiudere su Gimenez, lasciando solo Saelemaekers, peraltro abbandonato anche dai compagni. Tanti palloni riversati in area, con poca precisione".

Voto 5,5 per Tuttonapoli

"Si trova in mezzo a due sul gol dell’1-0. Va vicino al gol con un bel colpo di testa. Col passare dei minuti prende convinzione ma deve avere più coraggio. Bravo in una chiusura su Leao".