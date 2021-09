"Ha la squadra in pugno": le pagelle di Spalletti sui quotidiani

Quando tutto sembrava perduto il Napoli di Luciano Spalletti non ha mollato e alla fine porta via un punto dalla temibile Inghilterra forse addirittura battendosi il petto per averne persi due per strada. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico di Certaldo "ha la squadra in pugno" e il suo Napoli "si rialza sempre". Per Il Corriere dello Sport la sua squadra ha un problema a sinistra ma lui "la raddrizza ancora con i cambi". Stesso discorso per Tuttosport che però lo critica per una partenza un poco sottoritmo e per i molti errori commessi dalla squadra. Il Mattino scrive: "Una roba da mangiarsi le mani, per fortuna la rimette in piedi con i cambi". Infine TMW scrive che "i cambi lo premiano" ma l'idea di mettere Malcuit su Barnes è tutta sua.

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 6,5