Hermoso tentato dal Napoli, parti vicine: cosa manca per chiudere

A parlare della trattativa con il centrale spagnolo è il Corriere del Mezzogiorno

Mario Hermoso resta un obiettivo del Napoli, che ha però una priorità in questo momento dopo gli innesti di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno (che in mattinata sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart. Il club azzurro si trova infatti a dover sfoltire la rosa nel reparto arretrato, prima di poter affondare il colpo per il difensore che si è svincolato dall'Atletico Madrid.

A parlare della trattativa con il centrale spagnolo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il difensore è tentato dall'avventura a Napoli e le parti sono molto vicine, però il Napoli dovrà necessariamente vendere qualcuno in difesa. Gli indiziati sono Leo Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui" si legge sul quotidiano oggi in edicola.