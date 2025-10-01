Hojlund, Corsera: "Appare spaesato dopo il brillante debutto di Firenze"

Il Napoli ha bisogno dei gol di Rasmus Hojlund, a secco dopo dall'ottimo esordio contro la Fiorentina. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "L’idea di base: cancellare la sconfitta di San Siro — che Conte non archivia come brutta prestazione, anzi — e vivere appieno una notte Champions per mettere in cascina i primi punti. Il calcolo è semplice: per andare avanti ne servono almeno 13-14. In questa direzione va supportato De Bruyne («dobbiamo metterlo nelle giuste condizioni per fare bene»), va trovato il punto di equilibrio, vanno coinvolti i nuovi.

Mancano i gol dei centrocampisti, manca all’appello Hojlund che dopo il brillante debutto contro la Fiorentina appare spaesato. La notte Champions è l’occasione per riprendere le fila della strada cominciata lo scorso anno e culminata con lo scudetto, Conte ha una visione lunga anche del suo ciclo: «Sapevamo che quest’anno sarebbe stato complesso, il nostro è un percorso che ci porterà al 3° anno più strutturati» ha spiegato il tecnico,