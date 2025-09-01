Hojlund, Gazzetta: "È molto diverso da Lukaku, serviranno accorgimenti"

vedi letture

Lucca è un prospetto interessante, ma va sgrezzato e soprattutto deresponsabilizzato. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'attaccante ex Udinese: "In avvio della sfida con il Cagliari, su un cross invitante di Spinazzola, avrebbe potuto sbloccare la gara, ma non ci ha creduto e non si è tuffato sul pallone. Lucca deve avere il tempo di crescere e gli verrà dato.

Rasmus Hojlund diventerà il centravanti titolare, ma il danese è molto diverso da Lukaku e quindi il suo inserimento comporterà alcuni accorgimenti. Cosa porta Hojlund al Napoli? L’attacco della profondità, sicuramente. E più in generale dell’area di rigore. Nelle ripartenze può essere devastante. Ma gli azzurri, soprattutto da quando c’è De Bruyne, hanno cambiato un po’ i principi in fase di costruzione."