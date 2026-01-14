Hojlund, il diamante lucidato dalla cura Conte. Rasmus si è messo in testa una cosa...

Rasmus Hojlund, il nuovo diamante lucidato dalla cura Conte. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta l'attaccante del Napoli, dominante a San Siro nello scontro personale col nerazzurro Akanji: "Il danese è in uno stato di forma straordinario e nell’ultimo mese e mezzo è stato dominatore dei big match: assist contro la Roma, doppietta ammazza Juve, poi in Supercoppa ha travolto Milan e Bologna, prima che la sua fisicità facesse sbandare pure Lazio e Inter, le migliori difese della Serie A.

Una trasformazione straordinaria, che ha fatto di Hojlund uno dei volti della riscossa azzurra. La Lukakizzazione continua. E il danese ora si è messo in testa di lottare anche per iltitolo di capocannoniere. Rasmus non è mai andato oltre i dieci gol in un campionato, record stabilito due stagioni fa, al primo anno al Manchester United. Con l’Atalanta, nel 2022-23, si era fermato a 9 in 32 presenze. Quest’anno è già a sei retiin15 presenze in A.E tutto lascia immaginare che la doppia cifra verrà superata a breve".