Hojlund, il 'giovane vecchio'. E che feeling con la Champions...
Tra Hojlund e la Champions, del resto, c’era già un gran feeling da tempo. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nel biennio allo United, sciagurato e sfortunato visti i risultati, Rasmus riuscì comunque a mettersi in mostra nella competizione più importante: cinque reti in sei partite non si fanno per caso, significa avere qualcosa di speciale.
Significa saper gestire le emozioni. E, perché no, sapersi esaltare quando la posta in gioco si alza. E poi Hojlund è un giovane vecchio, appena 22 anni ma già un bagaglio di esperienza invidiabile in Italia. Napoli ha il suo nuovo centravanti di sfondamento. Un attaccante moderno, determinante nelle due fasi di gioco. Potente, tecnico, col fiuto
del gol.
