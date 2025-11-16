Hojlund out per febbre, Gazzetta scherza: "Conte avrà avuto un brivido! Di questi tempi..."

Rasmus Hojlund ha saltato il match tra Danimarca e Bielorussia ieri sera a causa della febbre. La nazionale del CT Brian Riemer ha comunicato la sua indisponibilità. Secondo il portale danese Ekstra Bladet, l’attaccante del Napoli è stato vittima di un leggero attacco influenzale all’ultimo minuto e per questo motivo guarderà da casa i suoi compagni giocare. Di questa notizia ha parlato oggi La Gazzetta dello Sport:

"Per un attimo, ieri, un brivido sarà corso lungo la schiena di tutti i tifosi napoletani. E forse pure di Antonio Conte. Rasmus Hojlund, dato per titolare con la sua Danimarca, non era presente neanche in panchina una volta consegnata la distinta. E di questi tempi, a Napoli, meglio non scherzare con la sfortuna. Nulla di complicato, in realtà, Hojlund ha accusato un leggero stato influenzale ed è rimasto fuori dalla sfida contro la Bielorussia. Tornerà martedi nella sfida speciale contro la Scozia dell'amico e compagno azzurro Scott McTominay".