Hojlund, quanti 7 dai quotidiani: "Gol e lavoro per la squadra, per lui è record in Serie A"

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Rasmus Hojlund torna protagonista al Maradona e lo fa con un gol pesante nella vittoria del Napoli contro il Lecce. L’attaccante danese è stato tra i migliori in campo secondo i quotidiani, che ne hanno premiato sia il lavoro per la squadra sia la freddezza sotto porta. Per La Gazzetta dello Sport il voto è 6,5: “Fa la lotta con Siebert, le prende e le dà, ma il suo lavoro è sempre prezioso. Sul gol è più svelto di tutti”. Stesso giudizio per Il Mattino: “Gol da vero attaccante, solo apparentemente facile. Riceve tanti palloni sporchi ma resta sempre dentro la partita”.

Gli altri voti di Hojlund dopo Napoli-Lecce

Più alto il voto di Repubblica (7): “Si sblocca anche al Maradona e oltre al gol fa un grande lavoro per la squadra”. Il Corriere dello Sport sottolinea il dato realizzativo: “Nuovo record in Serie A, dieci gol come all’esordio con lo United. Ritrova il gol in casa dopo oltre tre mesi”. Voto 7 anche per Tuttosport e Corriere della Sera: decisivo il pareggio che ha dato il via alla rimonta del Napoli.