Hojlund studia già il City: così ha trascorso il pomeriggio di domenica

Rasmus Hojlund dalla giornata di domenica era già totalmente proiettato alla sfida in Champions League contro il Manchester City. Per l'attaccante sarà un piccolo derby, dopo aver vestito per due anni la maglia dello United e non vuole farsi trovare impreparato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Hojlund è rimasto incollato alla tv ieri pomeriggio a guardare il derby di Manchester: lo sguardo focalizzato sulla corazzata di Guardiola che si è facilmente sbarazzata dei suoi ex compagni con doppietta di super Haaland. Diverso da Big Rom, diverso anche da Lucca, lui è il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e col piede caldo che non ha certo «paura» di confrontarsi sul palcoscenico più alto del calcio".