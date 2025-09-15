Hojlund studia già il City: così ha trascorso il pomeriggio di domenica
TuttoNapoli.net
Rasmus Hojlund dalla giornata di domenica era già totalmente proiettato alla sfida in Champions League contro il Manchester City. Per l'attaccante sarà un piccolo derby, dopo aver vestito per due anni la maglia dello United e non vuole farsi trovare impreparato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera:
"Hojlund è rimasto incollato alla tv ieri pomeriggio a guardare il derby di Manchester: lo sguardo focalizzato sulla corazzata di Guardiola che si è facilmente sbarazzata dei suoi ex compagni con doppietta di super Haaland. Diverso da Big Rom, diverso anche da Lucca, lui è il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e col piede caldo che non ha certo «paura» di confrontarsi sul palcoscenico più alto del calcio".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno di Arturo Minervini
Le più lette
2 Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com