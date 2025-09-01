Hojlund tornerà in Italia la prossima settimana: ecco quanto svolgerà il primo allenamento

Oggi alle 13:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Rasmus Hojlund al Napoli, manca soltanto l'annuncio dopo le visite mediche svolte ieri mattina a Villa Stuart. Ma quando sarà a disposizione di Antonio Conte? Lo scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "Hojlund lascerà Napoli per mettersi a disposizione della sua Danimarca.

Rasmus tornerà in città martedi prossimo e mercoledi dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Castel Volturno. Difficile pensare che possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito, ma intanto Conte comincerà a lavorare per sfruttare le sue caratteristiche da centravanti di movimento".