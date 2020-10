Hysaj, il rinnovo si avvicina: arriva l'ultimatum del suo agente

"Entro ottobre si risolve in un modo o nell'altro" aveva detto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, parlando del futuro del suo assistito. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che il terzino albanese potrebbe rinnovare col Napoli. Le parti sono a lavoro, Gattuso spera possa arrivare quanto prima la fumata bianca. In caso contrario, come per Milik, a gennaio Hysaj sarebbe libero di accordarsi con un'altra società.