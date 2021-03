ADL e le scelte contestate a Gattuso: deluso dall'impiego di Maksimovic e Hysaj

Le scelte di Rino Gattuso sotto i riflettori del patron. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta del disappunto di Aurelio De Laurentiis per alcune decisioni prese dall'allenatore nelle ultime gare: "Gli ha contestato quelle di Nikola Maksimovic e Elised Hysaj, due giocatori a scadenza, che non hanno voluto rinnovare e che a fine stagione andranno via.

I procuratori dei due stanno già lavorando da mesi per garantire loro la futura destinazione. Piccoli particolari, che sono stati ingigantiti dalle prestazioni e dai risultati poco esaltanti" si legge sulla rosea.