ADL pizzicato in tv: lancia un urlo di gioia non da lui sul gol di Elmas

“A quel punto poteva crollare il mondo addosso al Napoli, ma non su questo Napoli". Questo il commento dell'edizione odierna di Tuttosport: "Il Venezia si ripete, il capitano non sbaglia e lo stadio Maradona può liberare la propria esultanza. E non resiste alla gioia anche il presidente De Laurentiis che in tribuna viene pizzicato dalle telecamere mentre lancia un urlo non da lui, quando lo scatenato Elmas ha calciato di destro il pallone che ha chiuso la partita sul 2-0”.