Calcio€Finanza - Caso Juve, per i Pm: "Contesto criminale di allarmante gravità"

Così - riporta Calcio€Finanza - la Procura di Torino descrive l’operato finanziario della Juventus, al centro di una maxi indagine che coinvolge i vertici societari.

I Pm lo hanno scritto nella richiesta per l’applicazione delle misure interdittive nei confronti dei tredici indagati, richiesta poi negata dal Gip che non ne ha ravvisato i presupposti. In particolare, i Pm scrivono: “I reati analizzati (…) per le modalità effettive di realizzazione, delineano un’elevata pericolosità soggettiva dei rei, rendendo innegabilmente concreto il pericolo che gli stessi, qualora si presenti l’occasione, continuino a delinquere”. Inoltre, nelle carte ci sono anche gli “impegni morali che si sono rivelati essere scritture private sottoscritte tra i vertici societari” nonché “la presenza di una autentica contabilita’ in nero con riguardo ai rapporti con gli agenti sportivi”.