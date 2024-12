CdM - A Castel Volturno si studia anche il cambio modulo dopo il ko di Kvaratskhelia

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato nell'ultima partita contro la Lazio e salterà le prossime partite. Come sostituirlo? Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, oltre all'ipotesi Neres ne è spuntata un'altra: "A Udine mancherà Kvaratskhelia, un’ulteriore tegola su una produzione offensiva già deficitaria per ammissione anche dell’allenatore nel post-partita di Napoli-Lazio. Neres a sinistra è la soluzione più concreta, quella che non tocca più di tanto gli equilibri proponendo un’idea già vista in Coppa Italia e anche a gara in corso in diverse situazioni in campionato ma nel laboratorio di Castel Volturno c’è anche l’ipotesi di cambiare sistema di gioco.

L’idea è affrontare l’assenza di Kvara cambiando un po’ pelle, magari tenendosi Neres come opzione per trasformare la partita a gara in corso e fornire un supporto in più a Lukaku. Simeone o Raspadori al suo fianco in un ipotetico 3-5-2 disegnerebbero questo scenario: dare una risposta alle problematiche della fase offensiva cambiando un po’ pelle".