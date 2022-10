Cdm - ADL ha capito: le parole erano superflue e divisive al di là del contenuto

«The artist»il mutismo del presidente, è il titolo di un editoriale del Corriere del Mezzogiorno che prende spunto dal film muto premio Oscar

TuttoNapoli.net

«The artist»il mutismo del presidente, è il titolo di un editoriale del Corriere del Mezzogiorno che prende spunto dal film muto premio Oscar undici anni fa: "È la prova che se le immagini (il gioco) sono bellissime, se il regista (Spalletti) è bravo, se il casting viene fatto da esperti (Giuntoli), e la produzione è solida (De Laurentiis), le parole sono superflue. E si può vincere anche l’Oscar (...). La vera novità di questo campionato atipico è proprio il silenzio del presidente. Avendo imparato a conoscerne il carattere, non sarà stata una decisione semplice. Ma è senz’altro efficace. Qualcuno gli avrà fatto notare che le sue parole spesso avevano un effetto divisivo, più per l’atteggiamento che assumeva per pronunciarle che per il significato intrinseco. Chi non ha avuto questa sensazione, non lo ha mai ascoltato. Ed è diventato un altro, più apprezzato, ed anche persino simpatico. Con tanti fans, proprio come un divo del cinema muto. Anche i suoi più convinti detrattori tacciono, perfettamente integrati in questa rivalutazione del silenzio".