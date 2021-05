CdM - Allegri-ADL, rapporti costanti. Occhio al colpo a sorpresa

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava parla del valzer degli allenatori: "Escludendo «scommesse» pur meritevoli come quelle di Italiano e Juric (l’esperienza internazionale fa la differenza) restano due, forse anche tre, nomi più consoni. Si è parlato tanto di Luciano Spalletti, con il quale ci sono colloqui anche frequenti. Mentre è tornato in auge il «sogno» Max Allegri. I rapporti tra l’ex Juventus e il Napoli pure sono costanti (stima e rispetto da tanti anni) ma di mezzo c’è il Real Madrid. Poi c’è Galtier, tecnico del Lille, uno che intriga molto il presidente del Napoli, ma sarebbe forse una scelta più rischiosa. De laurentiis medita la mossa più giusta. E chissà che sia un colpo a sorpresa".