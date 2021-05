CdM - Altra Champions in vista: il modello ADL andrebbe studiato per rimettere in piedi la città

"Il Napoli si è confermato anche quest’anno, in una stagione difficile e sfortunata, una delle grandi d’Italia". Scrive così il Corriere del Mezzogiorno tramite la penna di Antonio Polito, che nel suo editoriale evidenzia la bontà del progetto di Aurelio De Laurentiis in una città che è in antitesi rispetto als uo club di calcio: "Non è una cosa banale. Lo ripetiamo in questa rubrica da anni, ma non temiamo di ripeterci. La performance del Napoli è nettamente superiore a quella di Napoli. Nella città più indebitata d’Italia c’è una società di calcio tra le meno indebitate d’Italia. Nella metropoli dei record negativi, c’è una squadra che ogni anno ottiene un successo o lo sfiora.

In una realtà spesso caotica, disorganizzata, mal governata, il club tiene la sua rotta, certo tra alti e bassi, ma sempre nel rango dell’eccellenza. Insisto: il modello del Napoli dovrebbe essere studiato da chi vuole rimettere in piedi Napoli. Scoprirebbe che una gestione accorta e organizzata dei sistemi complessi si può realizzare anche qui. Che Napoli insomma non è solo de Magistris, e che c’è vita dopo di lui".