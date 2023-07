Cdm - Altro cambio tecnico, via anche Sinatti: è davvero una nuova era

Un’altra novità ha accompagnato i primi giorni di lavoro riguardo all’organigramma del Napoli, si è dimesso il preparatore atletico Francesco Sinatti

Un’altra novità ha accompagnato i primi giorni di lavoro riguardo all’organigramma del Napoli, si è dimesso il preparatore atletico Francesco Sinatti, protagonista sia con Sarri che con Spalletti. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno è stato decisivo l’arrivo di Paolo Rongoni, preparatore atletico che è al fianco di Rudi Garcia dai tempi della seconda stagione alla Roma: "Più che continuità, sembra una nuova era non solo per il marketing ma anche per l’aspetto tecnico con cambiamenti per allenatore, direttore sportivo, difensore centrale e preparatore atletico".