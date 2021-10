CdM annuncia: "Lobotka sarà convocato! In dubbio Petagna"

Lobotka ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, dopo circa un mese di stop tornerà tra i convocati per Napoli-Torino. È in forte dubbio, invece, Petagna che al termine dell’allenamento di mercoledì ha rimediato una contrattura all’adduttore lungo di sinistra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.