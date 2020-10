CdM - Apprensione in casa Napoli, Gattuso solido: non vuole cali di concentrazione

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno racconta gli umori in casa Napoli in vista del match contro l'AZ Alkmaar ma anche in relazione all'emergenza Covid in casa olandese: "La tensione c’è ma il Napoli è pronto a scendere in campo, ieri è emersa la totale negatività ai tamponi realizzati lunedì. Gattuso, che oggi presenterà la partita in conferenza stampa in compagnia di Mertens, vuole che la squadra non abbia cali di tensione".