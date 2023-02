Cdm - Attesi quasi 3mila napoletani a Francoforte: tedeschi pronti con coriandoli e tappi di birra

Coreografie vietate ai tifosi dell'Eintracht. In onore anche del Carnevale rimedieranno con coriandoli e tappi di birra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Coreografie vietate ai tifosi dell'Eintracht. In onore anche del Carnevale rimedieranno con coriandoli e tappi di birra. Lo faranno dal cuore della Deutsche Bank Park, in Bundesliga utilizzato come standing zone ma nelle competizioni Uefa prima di ogni gara vanno allestiti i sediolini. Nel settore ospiti ci saranno 2700 cuori azzurri provenienti da più parti, anche dalla stessa Germania. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.