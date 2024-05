CdM avverte: "Fiorentina in condizioni brillanti, si rischia un altro ko e non solo"

Nel caso in cui dovesse arrivare un'altra sconfitta, gli azzurri sarebbero aritmeticamente fuori dalle coppe europee per il prossimo anno.

TuttoNapoli.net

Dopo la sconfitta con il Bologna, il Napoli sfiderà la Fiorentina in trasferta. Nel caso in cui dovesse arrivare un'altra sconfitta, gli azzurri sarebbero aritmeticamente fuori dalle coppe. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Venerdì il Napoli ha l’ultima occasione per non dare il colpo definitivo ad una stagione fallimentare rendendola ancora più amara. Affronta al Franchi la Fiorentina che ha due punti in più e dovrà recuperare il prossimo 2 giugno a campionato finito la sfida contro l’Atalanta.

La Viola ha anche il vantaggio negli scontri diretti con il Napoli per il successo conquistato ad ottobre al Maradona, è in condizioni brillanti come ha dimostrato contro il Monza e, con la qualificazione alla finale di Conference League, ha anche alimentato l’entusiasmo generale":