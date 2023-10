CdM - Basta vedere complotti: nessun calciatore rema contro Garcia

Rudi Garcia ha ripreso in mano la sua squadra e l'ha portata al successo contro l'Hellas Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Rudi Garcia ha ripreso in mano la sua squadra e l'ha portata al successo contro l'Hellas Verona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Nessuno dei giocatori gli rema contro, ma forse lui già lo sapeva, e il presidente De Laurentiis, che ha voluto seguire la squadra al Bentegodi dopo aver passato le ultime giornate a Castelvolturno, può prenderne atto con soddisfazione.

Anche perché la vittoria (3-1) sul Verona arriva a tre giorni dalla trasferta di Champions con l’Union Berlino e a otto giorni dalla sfida al Maradona contro il Milan. Un trittico speciale per definire il futuro della squadra in Europa e in campionato. Ora basta vedere complotti, basta pensare che ci siano amici e nemici, conta solo il lavoro, conta quello che succede in campo: ci può stare sbagliare una partita, l’importante è reagire".