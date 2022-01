CdM - Biglietti per il campionato non ancora in vendita: si aspettano decisioni del Governo

Il Napoli non ha ancora messo in vendita i tagliandi per le prossime gare interne, attende proprio l’evoluzione delle decisioni del Governo sulla capienza. Andare oltre il 50% riporterebbe nelle curve anche il tifo organizzato, che manca dalla partita contro lo Spezia del 22 dicembre, l’ultima con il Maradona al 75%. Almeno sulla carta perché in questa stagione, eccetto per Napoli-Lazio in virtù dell’entusiasmo soprattutto per la cerimonia in onore di Diego Maradona, la media è stata di 22.650 spettatori, numeri nettamente inferiori a quelli visti all’Olimpico o a San Siro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.