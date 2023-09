Cdm - Cajuste per il pupillo Anguissa: Garcia valuta il cambio per Braga

Ultime di formazione in vista della trasferta contro il Braga sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Ultime di formazione in vista della trasferta contro il Braga sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Oltre a Politano, un’altra opzione che valuta Garcia per il debutto in Champions è Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è un leader, Garcia lo conosce dai tempi dell’Olympique Marsiglia ma è parso nelle ultime partite non al massimo della condizione".