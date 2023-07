Cdm - Con Osimhen non c'è accordo per il rinnovo: si riflette su ingaggio e clausola

De Laurentiis ha contatti frequenti con Roberto Calenda, il manager di Osimhen, ma l’accordo per prolungare il contratto fino al 2027 non c’è ancora

De Laurentiis ha contatti frequenti con Roberto Calenda, il manager di Osimhen, ma l’accordo per prolungare il contratto fino al 2027 non c’è ancora. Si gioca su due punti: la portata dell’ingaggio proposto e di un’eventuale clausola rescissoria intorno ai 100 milioni che sarebbe valida dall’estate 2024. Il presidente si sta occupando in prima persona delle trattative, Maurizio Micheli, che coordina il reparto scouting e prepara il campo con gli agenti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.