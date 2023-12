Cdm corregge il Sindaco: "Il progetto stadio c'è, senza pista e con migliaia di posti auto"

ADL vuole il Maradona. Cosa possibile, potenzialmente, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che racconta del progetto Zavanella

ADL vuole il Maradona. Cosa possibile, potenzialmente, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che racconta del progetto per l'impianto di Fuorigrotta: "Basterebbe inserirlo nell’elenco dei beni disponibili, quindi alienabili, e il Comune potrebbe cederlo e il produttore acquistarlo. Ma le condizioni per il Comune non ci sono. Ci sono invece quelle per un project financing, di cui si parla da anni ma che mai decolla. Nel 2018 l’allora sindaco di Napoli Luigi de Magistris dichiarò che lo stadio avrebbe avuto un valore di «almeno 50 milioni». Ma i tecnici che collaboravano con De Laurentiis ritennero troppo alta la cifra ipotizzata anche perché, per ristrutturarlo, di milioni ne sarebbero stati necessari altri 80. Poi ci sono state le Universiadie lo stadio è stato fortemente rinnovato: tutti i sediolini sono stati sostituiti, è stata rifatta l’illuminazione e la pista di atletica; nuovi sono anche gli spogliatoi, la sala conferenze, i servizi sanitari e quelli di videosorveglianza. Oltre alla tribuna d’onore e ai tabelloni luminosi e a molte sale interne. Un maquillage importante che non ha però equiparato lo stadio agli standard europei".

PROGETTO - "De Laurentiis presenti un progetto serio e ne parliamo", la replica del Sindaco ed allora - scrive il quotidiano - è il caso di riaprire i cassetti del progetto del Napoli che fu bocciato dal Comune perché lo stadio, da poco più di 41 mila posti, fu ritenuto 'troppo piccolo per le esigenze della città': "Era firmato dall’architetto Zavanella, lo stesso dello Stadium. Sarebbe stato «ecocompatibile» con circa 20 mila posti in meno e, tratto distintivo, senza la pista d’atletica e senza il terzo anello. Il campo di gioco sarebbe stato «centrato» rispetto agli attuali spalti, i quali sarebbero stati collocati a 7 metri di distanza dal campo"

ULTERIORI DETTAGLI - Il quotidiano racconta che "era previsto un museo e negozi per il merchandising. Nella tribuna Posillipo sarebbero stati realizzati 23 Sky box, 8 Field box a livello del campo, con l’apertura di due terrazze sul secondo anello in corrispondenza del nuovo Club 400. Poi i parcheggi sottostanti chiusi dai tempi di «Italia 90» che sarebbero stati riaperti in prossimità della Posillipo e della Curva A: ciò avrebbe permesso l’utilizzo di 380 posti auto in più. L’attuale copertura sarebbe stata rimossa e sostituita da una in membrana di Pvc, molto più leggera, che avrebbe lasciato passare l’8% di luce in più, senza vibrazioni. Pannelli fotovoltaici avrebbero integrato la nuova copertura garantendo l’energia. E con un parcheggio interrato per 1.000 posti auto a piano su uno o più livelli".