CdM - De Laurentiis pensa all'ex tecnico di Osimhen per il nuovo ciclo

Suggestione dalla Francia per la panchina del Napoli: Aurelio De Laurentiis valuta il profilo di Christophe Galtier, tecnico del Lille dal quale in estate è stato prelevato Victor Osimhen. A rilanciare la voce è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il ritorno di Sarri e l’idea Spalletti rappresentano piste da monitorare, Simone Inzaghi, se non dovesse rinnovare con la Lazio, è un nome credibile, poi ci sono Fonseca e la suggestione straniera Galtier, l’allenatore del Lille con cui è esploso il talento di Osimhen" si legge