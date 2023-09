CdM - Demme ha ingaggio pesante: la cessione è complicata

Ha un ingaggio pesante (2,5 milioni di euro) e non tutte le squadre possono investire tali cifre.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La cessione di Diego Demme, invece, ha tenuto banco per tutta l’estate. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della situazione delicata del centrocampista classe '91.

"E’ stato proposto a squadre tedesche e italiane ma non si è trovato l’accordo. Ha un ingaggio pesante (2,5 milioni di euro) e non tutte le squadre possono investire tali cifre. Ora, come era prevedibile, è finito fuori dalla lista Champions: a gennaio si dovrà trovare una soluzione".