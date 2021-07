CdM - Demme si opera, tempi di recupero non cambiano

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto della situazione su Diego Demme: "Oggi si opera. I tempi di recupero non cambiano" scrive il quotidiano. Oggi è prevista l'operazione, a Villa Stuart, del centrocampista del Napoli. Il giocatore si opera perché dagli esami è emerso un piccolo distacco distale del legamento. I tempi di recupero non cambiano: si parla sempre di 2-3 mesi per il rientro del centrocampista azzurro.