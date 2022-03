CdM - Di Lorenzo ko, Spalletti valuta la soluzione migliore: c'è un favorito

Spalletti da oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, inizierà a studiare le possibili soluzioni per rimediare alla pesante assenza di Di Lorenzo.

Spalletti da oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, inizierà a studiare le possibili soluzioni per rimediare alla pesante assenza di Giovanni Di Lorenzo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Malcuit contro l’Udinese era in panchina, ha recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra rimediata a Cagliari, che l’ha fermato per un mese.

Avrà dieci giorni di lavoro per ritrovare la migliore condizione, puntando ad occupare la fascia destra contro l’Atalanta, nel ricordo della gara d’andata in cui disputò una delle sue migliori gare in maglia azzurra. Fece l’assist a Mertens e sfiorò il gol con un tiro-cross neutralizzato da Musso.L’alternativa è Zanoli, che ha ben figurato quando è subentrato contro l’Udinese".