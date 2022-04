CdM - Di Lorenzo non ce la fa: slitta il rientro del terzino azzurro

Inizialmente, come riferito anche da Luciano Spalletti, si pensava che il terzino sarebbe rientrato contro l'Empoli. Ma alla fine non dovrebbe farcela.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

