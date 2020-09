CdM - Due alternative low cost per il mediano e l'esterno d'attacco

Il Napoli valuta anche idee low cost per regalare rinforzi a Gattuso. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, parlando di due piste possibile per il mercato azzurro.

Ci sono alternative più economiche a Veretout o in prestito con diritto di riscatto, nonostante il no del Lille il Napoli per Soumarè continua ad insistere. Le idee low-cost ci sono anche per l’esterno, l’opportunità Deulofeu in prestito con diritto di riscatto dal Watford intriga molto Giuntoli e Gattuso.