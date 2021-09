CdM - Due cambi per Spalletti e Rrahmani confermato titolare: le ultime

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad anticipare le scelte di Spalletti in vista della Sampdoria: "Il secondo cambio rispetto ad Udine - dopo Zielinski - dovrebbe essere Lozano pronto a stressare Augello, costringerlo alla fase difensiva in una fascia in cui Damsgaard si sacrifica poco e in più viene tanto dentro al campo. Il Chucky sarà anche un’alternativa ad Osimhen per le verticalizzazioni che possono far male alla Sampdoria. In difesa Rrahmani è in vantaggio su Manolas, sarebbe la sua terza gara consecutiva da titolare".