CdM - Due ritorni 'sarriani' nello staff di Spalletti: le motivazioni della scelta

Il 30 giugno nel calendario del pallone è il giorno del passaggio, si va da una stagione all’altra, è la data rituale della programmazione. Il Corriere dello Sport in edicola racconta di due ritorno importanti nello staff di Luciano Spalletti: "C’è tanta attesa anche per i programmi, con uno sguardo al recente passato, alla separazione con Gattuso per guardare al futuro con l’era Spalletti, il nodo del rinnovo di Insigne da sciogliere e i piani sul mercato.

Con Spalletti tornano anche Sinatti e Calzona, due protagonisti dello staff tecnico dell’era Sarri. Questi ritorni rivelano la volontà di costruire una struttura più solida, di fiducia nel rapporto tra lo spogliatoio e la società".