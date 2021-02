CdM e la maledizione dei bomber: "Col Granada il sesto centravanti"

La maledizione del centravanti, con Gattuso pronto a cambiare per la sesta volta il calciatore impiegato in quel ruolo. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen, Mertens, Lozano, Petagna, Llorente e Politano, il Napoli afflitto dalla grande emergenza per la gara contro il Granada è pronto ad affidarsi al suo sesto centravanti della stagione.

Sembra un paradosso per una squadra che fino a gennaio ha avuto cinque punte centrali di sua proprietà, c’era anche Milik fuori lista prima della cessione all’Olympique Marsiglia".