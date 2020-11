CdM - Ecco come Gattuso vuole limitare Ibrahimovic

Napoli-Milan è praticamente già iniziata. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che cerca di analizzare sul piano tattico la sfida del San Paolo: "Gattuso lavora tanto sulla fase difensiva, insiste sull’armonia della linea con Koulibaly che ha la licenza di spezzarla difendendo in avanti e Manolas chiamato a guidare i compagni nell’accompagnare i movimenti. Basta ricordare che il gol di Osimhen a Bologna nasce da un intervento di Manolas su Soriano. Pioli visiona da casa tramite le immagini dal drone le sedute svolte a Milanello interagendo con il match analyst Savo e con Bonera, Gattuso sul campo prepara tatticamente la partita.

La coppia Manolas-Koulibaly per contenere Ibra, i raddoppi sulle catene laterali per fermare la capacità di Theo Hernandez e compagni di giocare in ampiezza, il lavoro di Bakayoko su Calhanoglu e di pressione su Bennacer che s’abbassa tanto per la costruzione dal basso dei rossoneri".