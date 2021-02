CdM - Emergenza infortuni: allertato un nuovo Primavera

Un altro elemento della Primavera preallertato da Rino Gattuso per l'emergenza infortuni in casa Napoli. Oltre a Costanzo (centrale difensivo 2002), Zedadka (laterale 2000) e l'attaccante Cioff, secondo il Corriere del Mezzogiorno potrebbe esserci un volto nuovo per la trasferta contro il Granada.

"Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti, per la trasferta a Granada , Gattuso ha allertato i giovani della Primavera, stavolta c’è anche D’Agostino" si legge sul quotidiano. D'Agostino è un'ala destra classe 2003