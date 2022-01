CdM - Emergenza sta per finire: col Bologna torneranno in quattro

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava ricorda che l'emergenza sta per finire: "E' l’ultima curva, già lunedì contro il Bologna in campionato rientreranno Lozano, Malcuit e Osimhen. Anche Meret è guarito dal Covid. Spalletti potrà voltarsi e sapere di avere uomini da mandare in battaglia. In genere l’ultima curva è sempre la più insidiosa, manca forza e fiato. Ma è proprio su questo percorso che deve venir fuori la resistenza".