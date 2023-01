CdM - Follia dare per liquidato l'Eintracht, ma l'obiettivo principale resta il 4 giugno

Il Napoli è primo in campionato e ha la forte possibilità di spingersi dove non è mai arrivato in Champions League: ai quarti di finale.

Il Napoli è primo in campionato e ha la forte possibilità di spingersi dove non è mai arrivato in Champions League: ai quarti di finale. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "In quattro mesi qualcuna potrà andar male, in quattro mesi avremo a che fare anche con la Champions. In tanti danno per liquidato l’Eintracht di Francoforte: follia, affabulazione incontrollata. Anche se si dovesse arrivare ai quarti o, che dico, in semifinale, bisognerà non perdere di vista il nostro faro. La luce da seguire è il 4 giugno (ultima giornata di campionato, ndr), la Champions non è all’ordine del giorno".