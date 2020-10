CdM - Gattuso ha la sindrome AZ: vuole evitare che il Napoli commetta un errore

Gattuso ha in testa la sindrome Az, vuole fare in modo che la macchina da gol non s’inceppi quando gli avversari si chiudono abbassando il baricentro e stringendo le linee. L’ha fatto anche il Benevento, in vantaggio a fine primo tempo, con il Napoli che nella prima mezz’ora sembrava ripiombare nelle stesse difficoltà. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.