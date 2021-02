Cdm - Gattuso ieri ha fatto i complimenti alla squadra per la prova col Granada: i retroscena

Rino Gattuso sa bene che conta tanto anche l’aspetto mentale, sta lavorando per fare in modo che la delusione per l’eliminazione dall’Europa League si trasformi in rabbia e cattiveria agonistica. E' quanto scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, rivelando che "ieri prima dell’allenamento l’allenatore ha fatto i complimenti alla squadra per la prestazione e incoraggiato tutti in vista delle sedici partite che mancano alla fine della stagione, anche coloro i quali stanno rendendo al di sotto delle aspettative".