CdM - Gattuso infastidito per errori sotto porta: una squadra di vertice non può sbagliare così tanto

Otto tiri verso la porta: Gattuso ha insistito su questo punto, una squadra di vertice non può sprecare così tanto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla di un tecnico infastidito per gli errori sotto porta dei suoi contro il Sassuolo: "Il Napoli ha tirato otto volte verso lo specchio della porta di Consigli di cui cinque in area di rigore senza riuscire a fare gol. Rino già dallo scorso campionato ha più volte sottolineato con la squadra il tema della cattiveria e della lucidità sotto porta perché se non sblocchi le partite c’è il rischio concreto che poi lo facciano gli avversari approfittando del primo errore commesso come accaduto contro l’Az Alkmaar e il Sassuolo.