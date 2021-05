CdM: "Gattuso-Napoli, l'addio nel silenzio è una triste abitudine"

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto stamani sulla situazione in casa Napoli. Il risultato di domenica tra i partenopei ed il Verona può sicuramente aiutare De Laurentiis nel risolvere la questione allenatore e nell'allestire una rosa competitiva. La prossima settimana sarà decisiva per l'addio di Gattuso con il presidente che sta tentando la missione Allegri senza dimenticare le piste che portano a Spalletti, Galtier, Simone Inzaghi e Conceicao. Il saluto del tecnico avverrà nel silenzio proprio come successo a Marek Hamsik e questa è un'abitudine del Napoli. Per il tecnico però non ci sarà solo quello ambientale, ma anche quello mediatico.