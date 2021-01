CdM - Gattuso pensa al 4-3-3, anche Petagna in panchina: le ultime

Vanno verso la panchina i tre centravanti Mertens, Petagna e Osimhen, che non sembrano in condizione di giocare dal primo minuto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che annuncia, sulla formazione, diverse novità: "Petagna ha svolto una parte della rifinitura facendo lavoro personalizzato: oltre al fastidio al polpaccio avverte anche un affaticamento ai flessori. Mertens e Osimhen dovranno lavorare ancora per raggiungere la condizione ottimale. Sono tutti pronti per uno spezzone a gara in corso".