CdM - Gattuso, rinnovo nel cassetto: gli ultimi due mesi lo hanno impensierito

Che fine ha fatto il rinnovo di contratto di Rino Gattuso? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive: "De Laurentiis ha sempre nel cassetto un contratto già confezionato per il rinnovo di Gattuso e riconosce al suo allenatore il lavoro svolto in poco più di un anno, quando prese la squadra al settimo posto e con dieci punti in meno rispetto ad oggi. Ma sono le prestazioni degli ultimi due mesi ad impensierirlo, le illusioni e poi i tracolli che certificano la discontinuità. Il momento è delicato, lo sa bene Gattuso che continua a lavorare, ma non si sente più tranquillo".