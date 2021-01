CdM - Gattuso, sfuriata alla squadra: ecco l'accusa principale

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il day-after è uggioso a Castel Volturno non solo per la pioggia ma soprattutto per il pessimo umore di tutti.

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il day-after è uggioso a Castel Volturno non solo per la pioggia ma soprattutto per il pessimo umore di tutti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta i concitati momenti vissuti nello spogliatoio dopo il ko con lo Spezia. "C’è amarezza per la sconfitta, Gattuso si è fatto già sentire nello spogliatoio nel post-partita individuando soprattutto nelle occasioni fallite sotto porta il leitmotiv delle difficoltà della sua squadra. I punti gettati via sono tanti, l’allenatore l’ha fatto notare alla squadra provando a scuotere i calciatori, a motivarli puntando sul senso di responsabilità. Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, la rabbia era tanta e le urla dell’allenatore servivano a trasmettere la necessità di cambiare spartito visto che il Napoli ha portato a casa solo quattro punti nelle ultime cinque gare".